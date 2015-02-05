В результате минометного обстрела Дамаска пострадали 8 человек

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Боевики вооруженной оппозиции подвергли сегодня утром сильному минометному обстрелу жилые квартала Дамаска. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, в результате пострадали не менее 8 человек.

По данным полиции, разорвалось не менее 50 мин и ракет.

Ответственность за обстрелы столицы вновь взяла на себя группировка "Джейш аль-Ислам".

Как передал телеканал "Аль-Манар", сирийская артиллерия с горы Касьюн подавила источники огня.