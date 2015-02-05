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    В результате минометного обстрела Дамаска пострадали 8 человек

    Ответственность за обстрелы столицы Сирии взяла на себя группировка Джейш аль-Ислам

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Боевики вооруженной оппозиции подвергли  сегодня утром сильному минометному обстрелу жилые квартала Дамаска. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, в результате пострадали не менее 8 человек.

    По данным полиции, разорвалось не менее 50 мин и ракет. 

    Ответственность за обстрелы столицы вновь взяла на себя группировка "Джейш аль-Ислам". 

    Как передал телеканал "Аль-Манар", сирийская артиллерия с горы Касьюн подавила источники огня.

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