В результате лесных пожаров в Теннесси погибли три человека

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В результате лесных пожаров в американском штате Теннесси погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на мэра округа Севи Ларри Уотерса.

По данным агентства, еще как минимум 12 человек получили ранения. Всего в результате возгорания полностью уничтожены около 250 домов. Ощутимый ущерб был нанесен городу Гатлинбург. Его мэр Майк Уорнер рассказал, что из-за пожара были эвакуированы уже более 14 тыс. горожан. Для ликвидации возгорания пожарникам помогают бойцы Национальной гвардии США.