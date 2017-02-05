В результате холодов в Афганистане погибли 37 человек

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В результате непогоды, снегопадов и схода лавин в афганских провинциях Бадахшан, Бамиан, Парван и Герат погибли 37 человек.

Как передает Report, об этом сoобшил агентству «Анадолу» глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Бадахшан Сайед Абдуллах Хамаюн.

По его словам, только в уездах Мах Мей и Яван провинции Бадахшан в результате снегопадов и холодов погибли 18 человек.

Из-за снегопада закрыт тоннель Саланг - стратегический перевал в горах Гиндукуш в Афганистане, связывающий северные провинции страны.

В международном аэропорту Кабула отменены рейсы.