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    В результате холодов в Афганистане погибли 37 человек

    Из-за снегопада закрыт тоннель Саланг - стратегический перевал в горах Гиндукуш в Афганистане

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В результате непогоды, снегопадов и схода лавин в афганских провинциях Бадахшан, Бамиан, Парван и Герат погибли 37 человек.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентству «Анадолу» глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Бадахшан Сайед Абдуллах Хамаюн.

    По его словам, только в уездах Мах Мей и Яван провинции Бадахшан в результате снегопадов и холодов погибли 18 человек.

    Из-за снегопада закрыт тоннель Саланг - стратегический перевал в горах Гиндукуш в Афганистане, связывающий северные провинции страны.

    В международном аэропорту Кабула отменены рейсы.

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