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    Число жертв двойного теракта в Сомали возросло до 40 человек - ОБНОВЛЕНО

    Два террориста-смертника подорвали автомобили у ресторана и на одном из перекрестков города

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами двойного теракта в Сомали стали 40 человек.

    По сообщениям Report, об этом передает CNN со ссылкой на источник.

    Также сообщается, что 70 человек были ранены в результате атаки боевиков.

    ***22:40

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В результате двойного теракта в Сомали погиб 21 человек, еще десять получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

    Два террориста-смертника в городе Байдабо на юго-западе Сомали в воскресение подорвали автомобили, начиненные взрывчаткой, у ресторана и на одном из перекрестков города, где на тот момент находилось много людей.

    Группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за совершение теракта.

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