Число погибших в результате терактов в Дамаске возросло до 76 - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв терактов в сирийской столице увеличилось до 76, еще 110 человек ранены. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CCTV со ссылкой на Министерство внутренних дел Сирии.

В квартале сирийской столицы Сеида Зейнаб в воскресенье произошло три взрыва. Одно взрывное устройство террористы взорвали дистанционно — оно было заложено в один из автомобилей, одновременно рядом себя подорвал смертник в маршрутном автобусе. Спустя несколько минут себя подорвал еще один террорист.

***9: 09

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Как минимум 50 человек погибли и более ста получили ранения в результате серии взрывов, произошедших на юге столицы Сирии Дамаске.

Согласно сирийским СМИ, первая бомба взорвалась в припаркованном автомобиле.

Взрывы произошли в районе Саида Зейнаб, рядом с шиитским мавзолеем Саида Зейнаб, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "ИГИЛ", запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России.

Корреспондент Би-би-си, находящийся в Дамаске, сообщил, что в результате взрывов повреждено здание, часть которого занимали военные, а в другой части жили люди.

Башар аль-Джаафари, возглавляющий сирийскую делегацию на проходящих сегодня в Женеве переговорах по Сирии, считает, что этот теракт подтверждает связь между сирийской оппозицией и "ИГИЛ".

***16:32

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двух взрывов в шиитском районе Дамаска возросло до 30, ранения получили 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя МВД страны.

***15:31

Жертвами двойного теракта в квартале Саида Зейнаб в Дамаске стали не менее 10 человек, десятки граждан ранены.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

"Бомбы взорвались в районе Куу-ас-Судан в Саида Зейнаб. По предварительным данным, погибли 10-11 человек, десятки людей получили различные ранения", - рассказал собеседник агентства.