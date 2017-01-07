 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате аварии 10 человек сгорели заживо в Марокко

    Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек сгорели заживо, еще 22 получили ранения в результате аварии на юге Марокко, cообщает Report со ссылкой на France Presse. 

    Авария произошла  этой ночью в 40 км от южного города Агадир. Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, после чего транспортные средства загорелись.

    Несколько пострадавших были эвакуированы на вертолете в Марракеш, остальные были госпитализированы в Агадир.

    Власти начали расследование обстоятельств дела.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi