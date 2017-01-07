В результате аварии 10 человек сгорели заживо в Марокко

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек сгорели заживо, еще 22 получили ранения в результате аварии на юге Марокко, cообщает Report со ссылкой на France Presse.

Авария произошла этой ночью в 40 км от южного города Агадир. Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, после чего транспортные средства загорелись.

Несколько пострадавших были эвакуированы на вертолете в Марракеш, остальные были госпитализированы в Агадир.

Власти начали расследование обстоятельств дела.