В регионах России раскупили все доллары и евро в обменниках

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В региональных банках из-за обвала рубля и повышенного спроса на иностранную валюту заканчиваются доллары и евро. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В частности, валюты нет во многих банках Челябинска. В более крупных банках, где валюту можно купить свободно, курсы достигают 92,99 руб. за доллар и 107,99 руб. за евро.

Отделения банков в Ханты-Мансийске, накануне приостановившие продажу наличных долларов и евро, возобновили обмен, но отмечают, что "валюта быстро заканчивается". Доллары продаются по 90 руб., евро — по 100 руб.

В Тюмени доллары и евро в большинстве обменников есть, средний курс евро находится в пределах около 99 руб. Минимальный курс банков — 89,9 руб. за евро.