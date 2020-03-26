​В работе Google и YouTube произошли сбои

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются сегодня в ряде стран мира.

Как передает Report, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Бразилии, Великобритании, России, Германии, Нидерландов и Испании.

По данным Downdetector, 61% пользователей Google сообщают о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, а у примерно 38% возникают проблемы с поиском.

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о неполадках в его работе по всему миру. Об этом также говорится на странице сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, России, Японии, Норвегии, Великобритании и других европейских стран.

По данным Downdetector, 72% пользователей жалуются на проблемы с просмотром видео, у 18% не работает сайт YouTube, еще около 8% не могут выложить видеоролики.