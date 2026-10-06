Пять человек погибли при опрокидывании грузовика в Индонезии
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 19:15
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По меньшей мере пять человек погибли в результате опрокидывания грузовика в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара.
Как сообщает Report со ссылкой на Xinhua, автомобиль, в котором находились 15 пассажиров, опрокинулся при подъеме на склон.
В результате инцидента пять человек погибли, еще 10 получили травмы.
Пострадавшие были эвакуированы в ближайшую больницу.
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