Пять человек погибли при опрокидывании грузовика в Индонезии

По меньшей мере пять человек погибли в результате опрокидывания грузовика в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Как сообщает Report со ссылкой на Xinhua, автомобиль, в котором находились 15 пассажиров, опрокинулся при подъеме на склон.

В результате инцидента пять человек погибли, еще 10 получили травмы.

Пострадавшие были эвакуированы в ближайшую больницу.