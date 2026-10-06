İndoneziyada yük maşını aşıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2026
- 20:30
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İndoneziyanın Şərqi Nusa-Tenqara əyalətində yük maşınının aşması nəticəsində azı beş nəfər ölüb.
"Report" "Xinhua"ya istinadən xəbər verir ki, içərisində 15 sərnişin olan avtomobil yoxuşa qalxarkən aşıb.
Hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb.
Zərərçəkənlər ən yaxın xəstəxanaya təxliyə ediliblər.
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