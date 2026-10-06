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    İndoneziyada yük maşını aşıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2026
    • 20:30
    İndoneziyada yük maşını aşıb, ölənlər var

    İndoneziyanın Şərqi Nusa-Tenqara əyalətində yük maşınının aşması nəticəsində azı beş nəfər ölüb.

    "Report" "Xinhua"ya istinadən xəbər verir ki, içərisində 15 sərnişin olan avtomobil yoxuşa qalxarkən aşıb.

    Hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb.

    Zərərçəkənlər ən yaxın xəstəxanaya təxliyə ediliblər.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar İndoneziya
    Пять человек погибли при опрокидывании грузовика в Индонезии
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