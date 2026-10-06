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    Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-3

    Индивидуальные
    • 06 октября, 2026
    • 18:43
    Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-3

    Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, в поединке за бронзовую медаль спортсмен победил бразильца Даниэля Карнина.

    Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев будет бороться за бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, в утешительной встрече член национальной сборной победил итальянца Леонардо Валериани.

    В борьбе за третье место спортсмен встретится с представителем Бразилии Даниэлем Карнином.

    Матчи за медали начнутся сегодня в 18:00.

    Отметим, что в четвертьфинале Мамедалиев проиграл французу Дайяну Булемтафесу.

    Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев одержал вторую победу на чемпионате мира, проходящем в Баку.

    Как сообщает Report, спортсмен в 1/8 финала одолел британского дзюдоиста Итана Наири.

    В 1/4 финала Р.Мамедалиев встретится с французом Дайяном Булемтафесом.

    Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев начал выступление на чемпионате мира в Баку с победы.

    Как сообщает Report, спортсмен в 1/16 финала одержал победу над Джастином Лемиром (Канада).

    Мамедалиев в 1/8 финала встретится с британским дзюдоистом Этаном Найрином.

    Отметим, что мундиаль на Национальной гимнастической арене завершится 11 октября. В первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов завоевал золотую медаль. Это четвертая золотая медаль в истории азербайджанского дзюдо на чемпионатах мира среди взрослых и первое чемпионство мира в весовой категории 60 кг.

    Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-3
    Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-3
    Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-3
    Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-3

    Рашид Мамедалиев Чемпионат мира по дзюдо 2026 Национальная гимнастическая арена
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