Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-3

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, в поединке за бронзовую медаль спортсмен победил бразильца Даниэля Карнина.

15:45

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев будет бороться за бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, в утешительной встрече член национальной сборной победил итальянца Леонардо Валериани.

В борьбе за третье место спортсмен встретится с представителем Бразилии Даниэлем Карнином.

Матчи за медали начнутся сегодня в 18:00.

Отметим, что в четвертьфинале Мамедалиев проиграл французу Дайяну Булемтафесу.

13:45

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев одержал вторую победу на чемпионате мира, проходящем в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен в 1/8 финала одолел британского дзюдоиста Итана Наири.

В 1/4 финала Р.Мамедалиев встретится с французом Дайяном Булемтафесом.

12:46

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев начал выступление на чемпионате мира в Баку с победы.

Как сообщает Report, спортсмен в 1/16 финала одержал победу над Джастином Лемиром (Канада).

Мамедалиев в 1/8 финала встретится с британским дзюдоистом Этаном Найрином.

Отметим, что мундиаль на Национальной гимнастической арене завершится 11 октября. В первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов завоевал золотую медаль. Это четвертая золотая медаль в истории азербайджанского дзюдо на чемпионатах мира среди взрослых и первое чемпионство мира в весовой категории 60 кг.