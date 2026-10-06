МИД РФ: Москва готова обсудить с Ереваном дальнейшую судьбу базы в Гюмри

Москва готова обсудить дальнейшую судьбу российской военной базы в Гюмри в рамках диалога с Ереваном по вопросам развития двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

"Позицию России по дислоцированной военной базе четко изложил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 1 сентября. Конечно, готовы рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг нашей базы в рамках предложенного армянской стороной предметного разговора о перспективах российско-армянских связей", - сказал он.

По словам Калугина, обсуждения будут строиться на соответствующих договорах и соглашениях, которые регулируют пребывание российского контингента на территории Армении.