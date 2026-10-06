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    МВД Франции: В протестах по стране приняли участие 256 тыс. человек

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 19:36
    МВД Франции: В протестах по стране приняли участие 256 тыс. человек

    По всей Франции во вторник в акциях протеста школьников и старшеклассников приняли участие 256 тыс. человек.

    Как передает Report со ссылкой на Le Monde, об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции.

    В ведомстве отметили, что только в акциях в Париже принимают участие порядка 56 тыс. человек.

    Организаторы протестов (среди них студенческие объединения USL, FAGE, Union étudiante, UNEF), в свою очередь, утверждают, что по всей Франции в демонстрациях приняли участие 450 тыс. человек, включая 100 тыс. в Париже.

    Акции протеста Париж (Франция) Франция
    Fransa DİN: Etirazlarda 256 min nəfər iştirak edib
    44 - Tezliklə
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