МВД Франции: В протестах по стране приняли участие 256 тыс. человек
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 19:36
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По всей Франции во вторник в акциях протеста школьников и старшеклассников приняли участие 256 тыс. человек.
Как передает Report со ссылкой на Le Monde, об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции.
В ведомстве отметили, что только в акциях в Париже принимают участие порядка 56 тыс. человек.
Организаторы протестов (среди них студенческие объединения USL, FAGE, Union étudiante, UNEF), в свою очередь, утверждают, что по всей Франции в демонстрациях приняли участие 450 тыс. человек, включая 100 тыс. в Париже.
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