В промышленной зоне в Нидерландах произошел крупный пожар

Крупный пожар начался в промышленной зоне в городе Тер-Аар на западе Нидерландов, возгорание получилось взять под контроль.

Крупный пожар начался в промышленной зоне в городе Тер-Аар на западе Нидерландов, возгорание получилось взять под контроль.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Сообщается, что возгорание произошло на предприятии по производству пластика в промышленной зоне в Тер-Ааре в бизнес-парке. Вскоре огонь охватил соседние предприятия. При этом в ходе пожара можно было услышать взрывы, это были газовые баллоны.

В настоящий момент спасатели Тер-Аара продолжают тушение пожара на промзоне, добиваясь ликвидации возгорания.