В пригороде Пекина на посетителей парка напал тигр, один человек погиб

Баку. 24 Июля. REPORT.AZ/ Сибирский тигр напал на посетителей парка дикой природы Бадалин в пригороде Пекина, одна женщина погибла, вторая получила ранения.

По сообщениям Report, инцидент произошел днем в субботу, когда женщины, путешествовавшие по территории парка, покинули свой автомобиль, тем самым нарушив правила безопасности парка.

В этот момент находившийся поблизости сибирский тигр из укрытия набросился на них.

В результате одна из них скончалась от полученных травм на месте. После случившегося на место сразу же прибыли сотрудники парка и отогнали тигра, пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Была создана рабочая группа по расследованию причин трагедии, парк был закрыт на два дня.

Как отмечает газета, в парке постоянно по громкой связи сообщают путешественникам, что покидать транспортные средства во время посещения парка категорически запрещено.