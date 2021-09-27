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В президента Франции бросили яйцо во время визита в Лион

В президента Франции бросили яйцо во время визита в Лион Неизвестный бросил в президента Франции Эмманюэля Макрона предмет, похожий на яйцо, во время визита главы государства в Лион
Другие страны
27 сентября 2021 г. 16:17
В президента Франции бросили яйцо во время визита в Лион

Неизвестный бросил в президента Франции Эмманюэля Макрона предмет, похожий на яйцо, во время визита главы государства в Лион.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил телеканал BFM.

На показанных им кадрах видно, как брошенный из толпы предмет отскакивает от плеча Макрона, прежде чем охрана закрывает президента собой. Нападавший оперативно задержан.

Издание LION Magazine, которое также опубликовало кадры с инцидентом, добавило, что при задержании молодой человек выкрикивал лозунг "Да здравствует революция!" Его мотивы в настоящий момент неизвестны.

Это не первый случай нападения на Макрона в нынешнем году. В июне, во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны в преддверии региональных выборов Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его по лицу. Охрана задержала нападавшего и его сообщника.

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Версия на английском языке ВидеоFrance’s Macron hit by egg thrown from crowd in Lyon
Версия на азербайджанском языке ВидеоLionda Fransa prezidentinə yumurta atılıb

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