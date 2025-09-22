В правящей партии Японии стартуют выборы нового председателя

Выборы нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) начинаются 22 сентября голосованием более 900 тыс. членов партии.

Как сообщает Report, победитель определится 4 октября, когда свои голоса отдадут 295 действующих депутатов парламента от ЛДП.

Новый председатель партии, скорее всего, станет следующим премьер-министром Японии, сменив на этом посту нынешнего главу правительства Сигэру Исибу, решившего уйти в отставку.

Выборы проходят досрочно из-за политической нестабильности после выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, на которых правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы: в октябре 2024 года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио.

Несколько влиятельных деятелей партии и ее молодежное крыло высказались за отставку Исибы. Он последовательно заявлял о намерении остаться на своем посту, чтобы не создавать вакуум власти и не порождать политический хаос. Позднее Исиба взял на себя вину за провал на выборах, пообещал не уходить от ответственности и заявил, что "не цепляется за пост" премьера и председателя партии. В результате под давлением однопартийцев Исиба 7 сентября объявил о намерении уйти в отставку, чтобы избежать партийного раскола.

На высший партийный пост претендуют пять кандидатов: экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити, одна из наиболее близких сторонников покойного экс-премьера Синдзо Абэ; министр сельского хозяйства, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми; нынешний генсек кабмина Ёсимаса Хаяси; экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси; бывший генсек ЛДП Тосимицу Мотэги.

По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного газетой Mainichi, большинство японцев считает наиболее подходящим политиком для должности премьера Санаэ Такаити (25%). Следом за ней идут Синдзиро Коидзуми (21%), Ёсимаса Хаяси (10%), Тосимицу Мотэги (3%) и Такаюки Кобаяси (2%). Впрочем, по результатам другого опроса, проведенного ранее агентством Jiji, уверенно лидировал Коидзуми, а Такаити шла на втором месте.

Между кандидатами будет распределено 590 "голосов". Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов. Если этого не произойдет, сразу же будет проведен второй тур. В нем голосуют все депутаты парламента, а региональным партийным ячейкам будет отдано лишь 47 "голосов" - по числу префектур в Японии. Таким образом, решающее слово будут иметь действующие члены парламента.

После определения нового председателя ЛДП Исиба, как ожидается, подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. Перед следующим главой крупнейшей, но не имеющей большинства, партии встанет вопрос о достижении договоренностей с оппозицией или расширении правящей коалиции.