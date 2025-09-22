Yaponiyada hakim partiyanın sədri vəzifəsinə seçkilər keçirilir
- 22 sentyabr, 2025
- 08:52
Sentyabrın 22-də Yaponiyanın hakim Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) yeni lideri vəzifəsinə 900 mindən çox partiya üzvünün səsverməsi ilə başlayır.
"Report"un məlumatına görə, qalib oktyabrın 4-də, 295 hazırkı LDP deputatının səs verəcəyi vaxt müəyyənləşəcək.
Yeni partiya lideri çox güman ki, istefa verməyə qərar verən hazırkı Baş nazir Şiqeru İsibadan sonra Yaponiyanın növbəti Baş naziri olacaq.
LDP-nin hakim bloku və "Komeyto" Partiyasının yuxarı palatada çoxluğunu itirdiyi iyulun 20-də yuxarı palataya seçkilərdən sonra siyasi qeyri-sabitlik səbəbindən seçki erkən keçirilir. Bu, İsibanın ardıcıl ikinci böyük məğlubiyyətidir: 2024-cü ilin oktyabrında hakim koalisiya parlamentdə əsas olan aşağı palatada çoxluğu itirib. LDP Tokio assambleyası seçkilərində də uğursuzluğa düçar olub.
Bir neçə nüfuzlu partiya xadimləri və təşkilatın gənclər qanadı İsibanı istefaya çağırıb. O, hakimiyyət boşluğu və siyasi xaos yaratmamaq üçün vəzifəsində qalmaq niyyətini ardıcıl olaraq bəyan edib. İsiba daha sonra seçkilərdəki məğlubiyyətin günahını öz üzərinə götürdü, məsuliyyətdən yayınmayacağına söz verdi və baş nazir və partiya sədrinin "vəzifəsindən yapışmadığını" bildirdi.
İsiba partiya yoldaşlarının təzyiqi altında təşkilatın parçalanmasının qarşısını almaq üçün sentyabrın 7-də istefa vermək niyyətində olduğunu açıqlayıb.
Partiyanın yüksək vəzifəsi uğrunda beş namizəd mübarizə aparır: keçmiş iqtisadi təhlükəsizlik naziri, mərhum keçmiş baş nazir Şindzo Abenin ən yaxın müttəfiqlərindən biri olan Sanae Takaiti; kənd təsərrüfatı naziri Şinjitiro Koidzumi və digərləri.