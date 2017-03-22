В пожаре на Тайване погибла семья, в том числе двухлетняя девочка

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека, в том числе девочка в возрасте двух лет, погибли в результате пожара на частном предприятии на острове Тайвань, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел ночью на предприятии в городе Тайчжун. Сообщается, что все погибшие являются родственниками. Предприятие по переработке пластмассы находилось в одном здании с их жильем.

В результате пожара погиб 58-летний владелец предприятия, его жена, их двухлетняя внучка и его 80-летняя мать.

Причина пожара выясняется. Ведется расследование случившегося.