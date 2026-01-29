Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Португалии из-за шторма "Кристин" погибли пять человек

    • 29 января, 2026
    • 15:21
    В Португалии из-за шторма Кристин погибли пять человек

    В результате шторма "Кристин", обрушившегося на Пиренейский полуостров в Португалии, погибли пять человек.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Diario de Noricias.

    "В Лейрия, Назаре, Феррейра-ду-Зезере, Фигейре-да-Фош и Каштелу-Бранку объявили чрезвычайное положение. Люди покидают свои дома", - отмечает издание.

    Кроме того, сообщается, что из-за шторма премьер Луиш Монтенегру отменил свои зарубежные поездки.

    Неблагоприятные погодные условия сказались и на работе железнодорожного транспорта. Португальская компания Infraestruturas de Portugal сообщила о том, что движение поездов на нескольких участках было приостановлено.

    Около 450 тыс. человек остаются без электричества в материковой части страны.

