Portuqaliyada fırtına beş nəfərin ölümünə səbəb olub
Digər ölkələr
- 29 yanvar, 2026
- 15:30
Portuqaliyada "Kristin" fırtınası nəticəsində beş nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Diário de Notícias" nəşri məlumat yayıb.
"Leyriya, Nazare, Ferreyra-du-Zezere, Fiqeyra-da-Foş və Kaştelu-Brankuda fövqəladə vəziyyət elan edilib. İnsanlar evlərini tərk edirlər", - nəşr qeyd edir.
Bundan başqa, fırtına səbəbindən Baş nazir Luiş Monteneqru xarici səfərlərini ləğv edib.
Əlverişsiz hava şəraiti dəmiryol nəqliyyatının işinə də təsir göstərib. "Infraestruturas de Portugal" şirkəti bəzi istiqamətlərdə qatarların hərəkətinin dayandırıldığını bildirib.
Ölkənin materik hissəsində təxminən 450 min insan işıqsız qalıb.
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04