В порту Лос-Анджелеса на контейнеровозе произошел крупный пожар

Контейнеровоз загорелся в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила мэр города Карен Басс.

"Городские службы борются с произошедшим по электротехническим причинам пожаром на контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса. Экстренные службы находятся на месте происшествия, более 100 пожарных борются с огнем, полиция порта помогает обеспечить безопасность экипажа", - написала она.

По данным пожарной службы города, после возгорания был зафиксирован взрыв на палубе судна, приведший к его обесточиванию. По последним данным, все члены экипажа были эвакуированы с судна. Они не пострадали.