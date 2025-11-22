В порту Лос-Анджелеса на контейнеровозе произошел крупный пожар

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 09:14
    Контейнеровоз загорелся в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила мэр города Карен Басс.

    "Городские службы борются с произошедшим по электротехническим причинам пожаром на контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса. Экстренные службы находятся на месте происшествия, более 100 пожарных борются с огнем, полиция порта помогает обеспечить безопасность экипажа", - написала она.

    По данным пожарной службы города, после возгорания был зафиксирован взрыв на палубе судна, приведший к его обесточиванию. По последним данным, все члены экипажа были эвакуированы с судна. Они не пострадали.

