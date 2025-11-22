В порту Лос-Анджелеса на контейнеровозе произошел крупный пожар
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 09:14
Контейнеровоз загорелся в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила мэр города Карен Басс.
"Городские службы борются с произошедшим по электротехническим причинам пожаром на контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса. Экстренные службы находятся на месте происшествия, более 100 пожарных борются с огнем, полиция порта помогает обеспечить безопасность экипажа", - написала она.
По данным пожарной службы города, после возгорания был зафиксирован взрыв на палубе судна, приведший к его обесточиванию. По последним данным, все члены экипажа были эвакуированы с судна. Они не пострадали.
Последние новости
09:27
Трамп заявил, что отменяет временную защиту от депортации для сомалийцев в МиннесотеДругие страны
09:14
В порту Лос-Анджелеса на контейнеровозе произошел крупный пожарДругие страны
09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.11.2025)Финансы
09:01
Фото
В Азербайджан попытались незаконно ввезти крупную партию психотропных лекарствПроисшествия
08:48
"Арсенал" заинтересован в покупке звезды "Ювентуса" Кенана ЙылдызаФутбол
08:23
В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельбаДругие страны
07:44
Ученые рассказали о воздействии технологий и стресса на организмЗдоровье
07:19
В Нью-Йорке при новом мэре продолжатся рейды против нелегаловДругие страны
06:51