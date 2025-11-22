Los-Anceles limanında konteyner gəmisində böyük yanğın baş verib
Digər ölkələr
- 22 noyabr, 2025
- 09:47
Los-Anceles limanında (Kaliforniya ştatı) konteyner gəmisi yanıb.
"Report"un xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə şəhərin meri Karen Bass məlumat yayıb.
"Los-Anceles limanında elektrik səbəbindən konteyner gəmisində baş verən yanğınla mübarizə aparılır. 100-dən çox yanğınsöndürən alovla mübarizə aparır, liman polisi heyətin təhlükəsizliyini təmin etməyə kömək edir", - o yazıb.
Şəhərin yanğınsöndürmə xidmətinin məlumatına görə, yanğından sonra gəminin göyərtəsində partlayış qeydə alınıb. Son məlumatlara görə, heyətin bütün üzvləri gəmidən təxliyə edilib. Onlar xəsarət almayıblar.
