    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 09:47
    Los-Anceles limanında konteyner gəmisində böyük yanğın baş verib

    Los-Anceles limanında (Kaliforniya ştatı) konteyner gəmisi yanıb.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə şəhərin meri Karen Bass məlumat yayıb.

    "Los-Anceles limanında elektrik səbəbindən konteyner gəmisində baş verən yanğınla mübarizə aparılır. 100-dən çox yanğınsöndürən alovla mübarizə aparır, liman polisi heyətin təhlükəsizliyini təmin etməyə kömək edir", - o yazıb.

    Şəhərin yanğınsöndürmə xidmətinin məlumatına görə, yanğından sonra gəminin göyərtəsində partlayış qeydə alınıb. Son məlumatlara görə, heyətin bütün üzvləri gəmidən təxliyə edilib. Onlar xəsarət almayıblar.

    Los-Anceles gəmi yanğın partlayış
