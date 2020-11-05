В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков

В городе в настоящий момент активны две группы демонстрантов.

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун распорядилась о введении в Портленд Национальной гвардии США для наведения порядка на улицах, где после выборов вспыхнули протесты. Как передает Report, об этом сообщает газета USA TODAY.

Правоохранительные органы фиксируют "широкомасштабные правонарушения". Поступали сообщения об актах вандализма. Ожидается, что Национальная гвардия США поможет установить порядок на улицах города .

"По приказу губернатора мы продолжаем совместную работу, обоюдное обеспечение ресурсами и информацией для решения проблем в сфере общественной безопасности", - приводит газета сообщение пресс-службы местных правоохранительных органов.

В Портленде в настоящий момент активны две группы демонстрантов. Сообщается о девяти задержанных.

3 ноября в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп накануне заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".