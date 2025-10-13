Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 14:57
    В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

    Руководитель Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что Варшава находится в состоянии войны с Россией в киберпространстве, а также, что единственным выгодным для страны военным союзом является НАТО.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

    "В киберпространстве Польша в настоящее время находится в состоянии войны с Россией, это больше не состояние угрозы", - сказал он.

    По его словам, в странах ЕС действует сеть агентов, оплачиваемых криптовалютой, что позволяет ей уходить от контроля спецслужб.

    Ценцкевич обвиняет эту сеть агентов в "гибридных атаках" - от нарушений воздушного пространства стран Евросоюза беспилотниками до попыток взлома критической инфраструктуры.

    "Мы считаем, что единственным военным союзом, выгодным для Польши, является и будет являться НАТО", - также заявил глава BBN.

    Польша Россия кибербезопасность НАТО

    Последние новости

    15:17

    Во время выступления Трампа в Кнессете была совершена провокация

    Другие
    15:14

    Трамп выразил надежду на установление прочного мира на Ближнем Востоке.

    Другие страны
    15:12

    Названо время замены пришедших в негодность медалей азербайджанских олимпийцев

    Индивидуальные
    15:11
    Видео

    Ильхам Алиев провел беседу "на ногах" с Николом Пашиняном в Египте

    Внешняя политика
    15:01
    Фото

    Журналисты приняли участие в вакцинации против гриппа

    Здоровье
    14:57

    В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

    Другие страны
    14:55

    Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут разрушительную пропаганду

    Внешняя политика
    14:54

    Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор будет способствовать прогрессу в регионе

    Внешняя политика
    14:50

    Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в 2026 году в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей