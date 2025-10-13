В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что Варшава находится в состоянии войны с Россией в киберпространстве, а также, что единственным выгодным для страны военным союзом является НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

"В киберпространстве Польша в настоящее время находится в состоянии войны с Россией, это больше не состояние угрозы", - сказал он.

По его словам, в странах ЕС действует сеть агентов, оплачиваемых криптовалютой, что позволяет ей уходить от контроля спецслужб.

Ценцкевич обвиняет эту сеть агентов в "гибридных атаках" - от нарушений воздушного пространства стран Евросоюза беспилотниками до попыток взлома критической инфраструктуры.

"Мы считаем, что единственным военным союзом, выгодным для Польши, является и будет являться НАТО", - также заявил глава BBN.