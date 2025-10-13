Polşa rəsmisi: Rusiya ilə kiberməkanda müharibə vəziyyətindəyik
- 13 oktyabr, 2025
- 15:42
Varşava Rusiya ilə kiberməkanda müharibə vəziyyətindədir, ölkə üçün yeganə faydalı hərbi ittifaq NATO-dur.
"Report" "Financial Times"a istinadən xəbər verir ki, bunu Polşa Milli Təhlükəsizlik Bürosunun (BBN) rəhbəri Slavomir Tsentskeviç deyib.
"Hazırda Polşa kiberməkanda Rusiya ilə müharibə vəziyyətindədir, bu, artıq təhdid vəziyyəti deyil", - o bildirib.
S.Tsentskeviçin sözlərinə görə, Aİ ölkələrində kriptovalyuta ilə ödənişin edildiyi agent şəbəkəsi fəaliyyət göstərir ki, bu da onlara xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətindən yayınmağa imkan verir.
O, bu şəbəkəni "hibrid hücum"larda - pilotsuz uçuş aparatları ilə Aİ ölkələrinin hava məkanının pozmaqda, kritik infrastrukturun sındırılması cəhdlərində günahlandırır.
"Hesab edirik ki, Polşa üçün yeganə faydalı hərbi ittifaq NATO-dur və NATO olaraq qalacaq", - BBN rəhbəri bildirib.