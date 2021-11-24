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В Польше за сутки выявлено рекордное число заражений COVID-19

В Польше за сутки выявлено рекордное число заражений COVID-19 В Польше выявлено рекордное с апреля число случаев COVID за сутки - 28 380.
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24 ноября 2021 г. 14:17
В Польше за сутки выявлено рекордное число заражений COVID-19

В Польше выявлено рекордное с апреля число случаев COVID за сутки - 28 380.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Общее количество подтвержденных случаев заражения в стране с начала пандемии составило 3 406 129.

За те же сутки скончались 460 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев в стране выросло до 81 688, сообщает министерство здравоохранения республики.

По последним данным, в Польше госпитализированы 18 707 человек с коронавирусом, 1613 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 573 585 человек находятся на карантине, 2 919 578 выздоровели.

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