В Польше погибли пять человек в результате взрыва газа в жилом доме

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Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме Шчырке Силезского воеводства Польши.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил журналистам воевода силезский Ярослав Вечерек.

Накануне вечером в Шчырке в жилом доме, где проживало девять человек, произошел взрыв газа. Известно, что одна из жительниц во время взрыва была на работе.

"У меня плохие новости. Недавно было найдено очередное тело. К сожалению, это тело ребенка", - сказал Я.Вечерек.

По его словам, спасательная операция будет проводиться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под завалами не осталось людей.

Он отметил, что около 200 спасателей работают на месте трагедии в трудных условиях, так как при поисках людей практически исключается использование тяжелой техники.