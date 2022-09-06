В Польше рассчитывают на расширение поставок нефти и газа из Нигерии

Власти Польши рассчитывают на расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и нефти из Нигерии.

Власти Польши рассчитывают на расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и нефти из Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил находящийся в этой стране с визитом польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции, которую транслировало Польское телевидение.

"С точки зрения энергетической безопасности сегодняшние переговоры для нас важны, если говорить о поставках из Нигерии в Польшу и ЕС как СПГ, так и нефти", - сказал он.

По словам Дуды, первые поставки СПГ и нефти в Польшу уже осуществлялись в минувшие годы. "Мы хотели бы укреплять это сотрудничество, хотели бы, чтобы в будущем эти поставки в нашу страну из Нигерии были больше, чтобы и в этой плоскости наши экономические отношения развивались", - отметил польский лидер.

"Надеюсь, что наши политические переговоры и встреча с бизнес-сообществом Польши и Нигерии принесут плоды", - заключил он.