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В Польше произведут 48 пусковых установок для системы ПРО Patriot

В Польше произведут 48 пусковых установок для системы ПРО Patriot Пусковые установки для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заказанные польскими властями в США, продолжат производить в Польше.
Другие страны
9 августа 2024 г. 19:38
В Польше произведут 48 пусковых установок для системы ПРО Patriot

Пусковые установки для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заказанные польскими властями в США, продолжат производить в Польше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики.

"Пусковые установки для [создаваемой на основе ЗРК Patriot системы ПВО] Wisla будут производиться в Польше", - говорится в сообщении, размещенном на сайте польского оборонного ведомства.

12 августа в Сохачеве под Варшавой пройдет подписание контракта между компанией RTX, которая ранее называлась Raytheon Technologies Corporation, и фирмой Huta Stalowa Wola на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав ЗРК Patriot. Этим будет дано начало реализации второй стадии программы по созданию системы ПВО дальнего радиуса действия Wisla.

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Версия на английском языке Poland to manufacture 48 Patriot missile launchers for air defense system

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