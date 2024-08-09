В Польше произведут 48 пусковых установок для системы ПРО Patriot

Пусковые установки для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заказанные польскими властями в США, продолжат производить в Польше.

Пусковые установки для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заказанные польскими властями в США, продолжат производить в Польше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики.

"Пусковые установки для [создаваемой на основе ЗРК Patriot системы ПВО] Wisla будут производиться в Польше", - говорится в сообщении, размещенном на сайте польского оборонного ведомства.

12 августа в Сохачеве под Варшавой пройдет подписание контракта между компанией RTX, которая ранее называлась Raytheon Technologies Corporation, и фирмой Huta Stalowa Wola на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав ЗРК Patriot. Этим будет дано начало реализации второй стадии программы по созданию системы ПВО дальнего радиуса действия Wisla.