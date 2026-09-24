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    В Польше при нападении с ножом в аббатстве погиб священник, есть раненные

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 15:04
    В Польше при нападении с ножом в аббатстве погиб священник, есть раненные

    В польском городе Ярослав в результате нападения с ножом на территории бенедиктинского аббатства погиб один священник, еще четыре человека получили ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на RMF FM.

    Согласно информации, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пятерых пострадавших - женщину и четырех мужчин, в том числе трех священников. Все раненные были доставлены в больницу.

    Один из священников скончался в больнице. Двое других находятся в тяжелом состоянии.

    Нападавший задержан.

    Вооруженное нападение Монастырь Жертвы среди мирного населения Польша
    Polşada abbatlığa hücum zamanı keşiş öldürülüb, yaralılar var
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