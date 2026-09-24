Polşada abbatlığa hücum zamanı keşiş öldürülüb, yaralılar var
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2026
- 15:18
Polşanın Yaroslav şəhərində benediktin abbatlığının ərazisində bıçaqlı hücum nəticəsində bir keşiş ölüb, daha dörd nəfər yaralanıb.
Bu barədə "Report" RMF FM-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisə yerində beş zərərçəkən olub. Bütün yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Keşişlərdən biri xəstəxanada ölüb.
Digər ikisinin vəziyyəti ağırdır.
Hücum edən şəxs saxlanılıb.
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