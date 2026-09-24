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    Polşada abbatlığa hücum zamanı keşiş öldürülüb, yaralılar var

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2026
    • 15:18
    Polşada abbatlığa hücum zamanı keşiş öldürülüb, yaralılar var

    Polşanın Yaroslav şəhərində benediktin abbatlığının ərazisində bıçaqlı hücum nəticəsində bir keşiş ölüb, daha dörd nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" RMF FM-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə yerində beş zərərçəkən olub. Bütün yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Keşişlərdən biri xəstəxanada ölüb.

    Digər ikisinin vəziyyəti ağırdır.

    Hücum edən şəxs saxlanılıb.

    Bıçaqlı hücum Kilsə Polşa
    В Польше при нападении с ножом в аббатстве погиб священник, есть раненные
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