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В Польше подготовили законопроект о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро

В Польше подготовили законопроект о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро В Польше подготовлен законопроект о ликвидации спецслужбы Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ).
Другие страны
29 марта 2024 г. 14:45
В Польше подготовили законопроект о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро

В Польше подготовлен законопроект о ликвидации спецслужбы Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ).

Как передает Report со ссылкой на TVN24, об этом сообщил министр-координатор по делам спецслужб страны Томаш Семоняк.

"Законопроект готов. Сегодня начинаем всю процедуру", - сказал он, уточнив, что документ будет отправлен для согласования в различные госорганизации.

"Ожидаю, что до летних каникул Сейма закон будет принят", - добавил Семоняк.

29 января, когда документ только начали разрабатывать, Семоняк заявлял, что в ЦАБ "есть хорошие работники, но не может быть так, чтобы одна служба в Польше ассоциировалась только с проблемами, аферами, авантюрами и странными действиями".

Решение ликвидировать ЦАБ партии объединенной оппозиции, победившей на парламентских выборах 15 октября, приняли еще 10 ноября.

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Версия на английском языке Poland develops bill on abolition of Central Anti-Corruption Bureau

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