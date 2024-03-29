В Польше подготовили законопроект о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро

В Польше подготовлен законопроект о ликвидации спецслужбы Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ).
Как передает Report со ссылкой на TVN24, об этом сообщил министр-координатор по делам спецслужб страны Томаш Семоняк.
"Законопроект готов. Сегодня начинаем всю процедуру", - сказал он, уточнив, что документ будет отправлен для согласования в различные госорганизации.
"Ожидаю, что до летних каникул Сейма закон будет принят", - добавил Семоняк.
29 января, когда документ только начали разрабатывать, Семоняк заявлял, что в ЦАБ "есть хорошие работники, но не может быть так, чтобы одна служба в Польше ассоциировалась только с проблемами, аферами, авантюрами и странными действиями".
Решение ликвидировать ЦАБ партии объединенной оппозиции, победившей на парламентских выборах 15 октября, приняли еще 10 ноября.