О нас

В Польше назвали дату окончания строительства стены на границе с Беларусью

В Польше назвали дату окончания строительства стены на границе с Беларусью Польша намерена до 15 июля завершить возведение стены на границе с Беларусью. Общая длина ограждения составляет почти 300 км.
Другие страны
9 июля 2022 г. 08:21
В Польше назвали дату окончания строительства стены на границе с Беларусью

Польша намерена до 15 июля завершить возведение стены на границе с Беларусью. Общая длина ограждения составляет почти 300 км.

Как передает Report, об этом сообщает "Укринформ".

"Мы ожидаем завершения строительства 15 июля. Мы продлили контракты с субподрядчиками по объективным геологическим причинам, которые проявились во время установки опор", - сказал замглавы МВД Польши Мацей Вонсик.

Отмечается, что наибольшей проблемой при строительстве стены были подземные воды, которые образовывались в результате оттепелей и подтопления. Строителям осталось проложить 7 километров заграждения.

Установка электронных систем наблюдения и контроля на заграждении высотой в пять метров с польской стороны продлится до середины сентября. Общая стоимость проекта вместе с технической оснасткой составила около 400 млн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polşa Belarusla sərhəddə hasarın tikintisinin başa çatma tarixini açıqlayıb

Самое читаемое

Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi