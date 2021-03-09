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В Польше начнут применять служебных собак для выявления больных COVID-19

В Польше начнут применять служебных собак для выявления больных COVID-19 Обучение собак ведется под наблюдением ученых из Вроцлавского университета
Другие страны
9 марта 2021 г. 16:50
В Польше начнут применять служебных собак для выявления больных COVID-19

Служебных собак будут применять в Польше для выявления носителей коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает польское телевидение.

"Первые в Польше розыскные собаки вместе с проводниками начинают восьминедельный курс с целью научиться выявлять больных COVID-19 в аэропортах", - говорится в сообщении.

Обучение собак ведется под наблюдением ученых из Вроцлавского университета. Животных будут обучать при помощи биоматериалов взятых от больных и здоровых людей, а также привитых и выздоровевших от коронавируса.

В первую группу отобраны собаки породы лабрадор и один английский кокер-спаниель.

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