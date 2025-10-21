В Польше микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 00:24
В Польше произошла авария с участием американских военных автомобилей. В них врезался микроавтобус.
Как передает Report, об этом сообщило воеводское управление Государственной пожарной службы в Познани в Facebook.
Так, вечером на 137-м километре трассы A2 в сторону Варшавы, в районе города Бук (Великопольское воеводство), микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники, включавшей автомобили Hummer.
Один человек оказался зажатым в транспортном средстве. Пострадали четверо американских солдат и один гражданский - водитель микроавтобуса. Военнослужащих госпитализировали.
В сторону Варшавы движение затруднено: заблокирована одна полоса. Точное количество машин в американской колонне пока не установлено.
В Польше микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники
