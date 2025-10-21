Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 00:24
    В Польше микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники

    В Польше произошла авария с участием американских военных автомобилей. В них врезался микроавтобус.

    Как передает Report, об этом сообщило воеводское управление Государственной пожарной службы в Познани в Facebook.

    Так, вечером на 137-м километре трассы A2 в сторону Варшавы, в районе города Бук (Великопольское воеводство), микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники, включавшей автомобили Hummer.

    Один человек оказался зажатым в транспортном средстве. Пострадали четверо американских солдат и один гражданский - водитель микроавтобуса. Военнослужащих госпитализировали.

    В сторону Варшавы движение затруднено: заблокирована одна полоса. Точное количество машин в американской колонне пока не установлено.

    ДТП Польша военные США

