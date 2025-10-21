İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    ABŞ-nin hərbi avtomobil karvanı Polşada qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

    • 21 oktyabr, 2025
    • 00:56
    ABŞ-nin hərbi avtomobilləri Polşada qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Poznan şəhərindəki Baş İdarəsi feysbuk hesabında məlumat yayıb.

    Axşam saatlarında A2 magistralının 137-ci kilometrliyində, Buk şəhəri (Böyük Polşa Voyevodluğu) yaxınlığında mikroavtobus Varşava istiqamətində hərəkətdə olarkən "Hummer" də daxil olmaqla Amerika hərbi maşınlarının karvanı ilə toqquşub.

    Qəza zamanı bir nəfər avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalıb. ABŞ-nin dörd əsgəri və mülki şəxs - mikroavtobusun sürücüsü xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Varşava istiqamətində nəqliyyatın sıxlığı yaranıb: bir zolaq bağlanıb. ABŞ karvanındakı hərbi maşınların dəqiq sayı hələ müəyyən edilməyib.

