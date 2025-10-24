В Польше из-за падения военного дрона повреждены жилой дом и несколько машин
- 24 октября, 2025
- 10:16
В результате падения военного дрона в Польше повреждены жилой дом и два автомобиля.
Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об инциденте сообщил концерн PGZ, которому принадлежал БПЛА.
Военная жандармерия начала расследование инцидента.
