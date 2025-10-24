Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Польше из-за падения военного дрона повреждены жилой дом и несколько машин

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 10:16
    В результате падения военного дрона в Польше повреждены жилой дом и два автомобиля.

    Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об инциденте сообщил концерн PGZ, которому принадлежал БПЛА.

    Военная жандармерия начала расследование инцидента.

    Польша БПЛА крушение

