    Polşada hərbi dronun evin üstünə düşməsi ilə bağlı araşdırmalar başlayıb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 10:51
    Polşada hərbi dronun evin üstünə düşməsi ilə bağlı araşdırmalar başlayıb

    Polşada hərbi dronun düşməsi nəticəsində yaşayış evi və iki avtomobil zərər çəkib.

    "Report" Polşa KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, hadisə barədə PGZ konserni məlumat yayıb.

    Hadisə ilə bağlı polis araşdırmalara başlayıb.

    Polşa Dron
    В Польше из-за падения военного дрона повреждены жилой дом и несколько машин

