Polşada hərbi dronun evin üstünə düşməsi ilə bağlı araşdırmalar başlayıb
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2025
- 10:51
Polşada hərbi dronun düşməsi nəticəsində yaşayış evi və iki avtomobil zərər çəkib.
"Report" Polşa KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, hadisə barədə PGZ konserni məlumat yayıb.
Hadisə ilə bağlı polis araşdırmalara başlayıb.
