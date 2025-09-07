В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне

Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Военная жандармерия.

"Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету входа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происхождение взрывного устройства и подробные обстоятельства произошедшего будут предметом дальнейшего расследования.