    В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне

    Другие страны
    07 сентября, 2025
    00:47
    В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне

    Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Военная жандармерия.

    "Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету входа", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что происхождение взрывного устройства и подробные обстоятельства произошедшего будут предметом дальнейшего расследования.

