В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 00:47
Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Военная жандармерия.
"Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету входа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происхождение взрывного устройства и подробные обстоятельства произошедшего будут предметом дальнейшего расследования.
