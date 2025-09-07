Polşada hərbi poliqonda partlayış nəticəsində iki nəfər yaralanıb

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 07 sentyabr, 2025
    • 01:57
    Polşanın paytaxtı Varşava yaxınlığındakı hərbi poliqonda baş verən partlayış nəticəsində iki mülki şəxs yaralanıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Hərbi Jandarmeriya məlumat yayıb.

    "Mazoviya Hərbi Jandarm İdarəsi istehkamçılardan ibarət patrul ilə birlikdə Varşava-Rembertovda açıq-aşkar giriş qadağasına baxmayaraq, hərbi poliqon ərazisinə daxil olan partlayıcı qurğunun işə salınması nəticəsində iki mülki şəxsin yaralandığı təhqiqat aparır", - məlumatda bildirilir.

    Qeyd olunur ki, partlayıcı qurğunun mənşəyi və hadisənin təfərrüatlı şəraiti əlavə araşdırma predmeti olacaq.

