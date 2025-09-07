Polşada hərbi poliqonda partlayış nəticəsində iki nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 07 sentyabr, 2025
- 01:57
Polşanın paytaxtı Varşava yaxınlığındakı hərbi poliqonda baş verən partlayış nəticəsində iki mülki şəxs yaralanıb.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Hərbi Jandarmeriya məlumat yayıb.
"Mazoviya Hərbi Jandarm İdarəsi istehkamçılardan ibarət patrul ilə birlikdə Varşava-Rembertovda açıq-aşkar giriş qadağasına baxmayaraq, hərbi poliqon ərazisinə daxil olan partlayıcı qurğunun işə salınması nəticəsində iki mülki şəxsin yaralandığı təhqiqat aparır", - məlumatda bildirilir.
Qeyd olunur ki, partlayıcı qurğunun mənşəyi və hadisənin təfərrüatlı şəraiti əlavə araşdırma predmeti olacaq.
