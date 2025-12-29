QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvlərinin sayı azaldılıb
Daxili siyasət
- 29 dekabr, 2025
- 16:02
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurası üzvlərinin sayı azaldılıb.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Agentliyin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və bununla əlaqədar bəzi fərman və sərəncamlarda dəyişiklik edib.
Dəyişikliklə Müşahidə Şurasının üzvlərinin sayı 11-dən 7-yə endirilib. Həmçinin Müşahidə Şurasının 4 üzvü (bundan əvvəl 8) vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, digər 3 üzvü isə dövlət orqanlarının nümayəndələrindən təyin ediəcək.
Dəyişikliklə Agentliyin fəaliyyətinə üç üzvdən – sədr və onun iki müavinindən ibarət İdarə Heyəti həyata keçirəcək.
Son xəbərlər
16:32
ARDNF-in gələn il idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası açıqlanıbMaliyyə
16:31
Video
Ağdamda kənd sakinləri mina xəbərdarlıq payalarını sökürlər - REPORTAJDaxili siyasət
16:29
ARDNF-in gələn il üçün investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri açıqlanıbMaliyyə
16:29
Gender bərabərliyi məsələləri üzrə əlaqələndirmə qrupları yaradılacaqDaxili siyasət
16:26
Foto
Çində Azərbaycanın turizm imkanları təbliğ edilibTurizm
16:23
"Bavariya" 2025-ci ildə vurulan qolların sayına görə Avropanın aparıcı beş liqasında liderdirFutbol
16:15
Gender bərabərliyi üzrə 2026 – 2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilibDaxili siyasət
16:15
Elm və təhsil nazirinə yeni müşavir təyin olunubElm və təhsil
16:07