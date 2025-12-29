İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "Qış fasiləsindən maksimum yararlanmağa çalışacağıq"

    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "Qış fasiləsindən maksimum yararlanmağa çalışacağıq"

    Futbol
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:58
    Kəpəzin baş məşqçisi: Qış fasiləsindən maksimum yararlanmağa çalışacağıq

    "Kəpəz" klubu qış fasiləsindən maksimum yararlanmağa çalışacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Gəncə təmsilçisinin baş məşqçisi Azər Bağırov deyib.

    O, komandanın hazırda istirahət etdiyini bildirib:

    "Hələ ki, komanda istirahətdədir. Yeni ildə toplaşacağıq. Ümid edirik ki, qış fasiləsində gücümüzə güc qatacağıq. Çatışmazlıqları aradan qaldırmaq istəyirik. Heyəti gücləndirməklə bağlı işlər davam etdirilir. Danışıq apardığımız oyunçular var. "Turan Tovuz" klubundan ayrılan Veysəl Rzayevi heyətə qatmışıq. İnanırıq ki, o, yarımmüdafiədə yaxşı işlər görəcək".

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün ilk yarısını 9 xalla onuncu sırada tamamlayıb.

