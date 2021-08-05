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В Польше более 30 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев

В Польше более 30 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев Свыше 30 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в городе Познань, расположенном в центральной части западной Польши.
Другие страны
5 августа 2021 г. 19:02

Свыше 30 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в городе Познань, расположенном в центральной части западной Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило Польское агентство печати со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в районе кольцевой развязки Староленка в Познани. В результате столкновения в общей сложности пострадал 31 человек, 29 из них доставлены в несколько местных больниц. Наиболее серьезные травмы получил водитель одного из трамваев. На месте происшествия работали сотрудники пожарных служб и бригады скорой помощи. Для оказания помощи пострадавшим был также задействован спасательный вертолет.

В настоящее время причины аварии пока не установлены. Ведется расследование произошедшего. Движение трамваев на данном участке временно приостановлено.

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Версия на английском языке Over 30 injured in trams' collision in Poland

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