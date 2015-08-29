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    ​В Польше с помощью радаров найден поезд с золотом нацистов

    Снимки, полученные с радаров, демонстрируют, что под землей погребен поезд с бронированными орудийными площадками

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Польше с помощью радаров в тоннеле в районе города Вальбжих обнаружен бронепоезд времен Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си.

    Снимки, полученные с радаров, демонстрируют, что под землей погребен поезд с бронированными орудийными площадками. Местные жители уверены, что в 1945 году нацисты спрятали в тоннеле поезд, полный золота и оружия.

    Замминистра культуры Польши Петр Жуховский подтвердил обнаружение исторической находки и предостерег охотников за сокровищами, что поезд может быть заминирован. Кроме того, Жуховский добавил, что надеется на то, что нацисты спрятали в поезде произведения искусства и архивы.

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