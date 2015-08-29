​В Польше с помощью радаров найден поезд с золотом нацистов

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Польше с помощью радаров в тоннеле в районе города Вальбжих обнаружен бронепоезд времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си.

Снимки, полученные с радаров, демонстрируют, что под землей погребен поезд с бронированными орудийными площадками. Местные жители уверены, что в 1945 году нацисты спрятали в тоннеле поезд, полный золота и оружия.

Замминистра культуры Польши Петр Жуховский подтвердил обнаружение исторической находки и предостерег охотников за сокровищами, что поезд может быть заминирован. Кроме того, Жуховский добавил, что надеется на то, что нацисты спрятали в поезде произведения искусства и архивы.