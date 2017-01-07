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    В Польше из-за морозов погибли десять человек

    Власти опасаются, что число жертв заморозков может возрасти

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Жертвами сильного похолодания в Польше за последние двое суток стали десять человек, сообщает Report со ссылкой на AFP.

    По словам представителя Государственного центра безопасности Польши, семь человек скончались накануне, еще три жертвы были обнаружены 5 января.

    Синоптики прогнозируют, что сегодня температура в ряде регионов опустится до -14 градусов.

    Полиция призвала население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв заморозков может возрасти.

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