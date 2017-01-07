В Польше из-за морозов погибли десять человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Жертвами сильного похолодания в Польше за последние двое суток стали десять человек, сообщает Report со ссылкой на AFP.

По словам представителя Государственного центра безопасности Польши, семь человек скончались накануне, еще три жертвы были обнаружены 5 января.

Синоптики прогнозируют, что сегодня температура в ряде регионов опустится до -14 градусов.

Полиция призвала население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв заморозков может возрасти.