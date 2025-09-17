В Питтсбурге автомобиль врезался в ограждение здания ФБР
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 14:11
Автомобиль врезался в ограждение здания Федерального бюро расследований (ФБР) в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США).
Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.
По его данным, автомобиль врезался в металлические ворота возле будки охраны. Пока не ясно, идет ли речь о преднамеренных действиях, отмечает телеканал.
Последние новости
14:59
В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балконаПроисшествия
14:51
Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАСДругие страны
14:43
Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФДругие страны
14:41
В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%Бизнес
14:29
Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и АзербайджанаЭнергетика
14:28
Фото
В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем годуВнутренняя политика
14:25
ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей ГазыДругие страны
14:23
КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТДЭнергетика
14:22