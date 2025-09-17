В Питтсбурге автомобиль врезался в ограждение здания ФБР

Автомобиль врезался в ограждение здания Федерального бюро расследований (ФБР) в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

По его данным, автомобиль врезался в металлические ворота возле будки охраны. Пока не ясно, идет ли речь о преднамеренных действиях, отмечает телеканал.