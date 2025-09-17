Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Питтсбурге автомобиль врезался в ограждение здания ФБР

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 14:11
    В Питтсбурге автомобиль врезался в ограждение здания ФБР

    Автомобиль врезался в ограждение здания Федерального бюро расследований (ФБР) в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США).

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

    По его данным, автомобиль врезался в металлические ворота возле будки охраны. Пока не ясно, идет ли речь о преднамеренных действиях, отмечает телеканал. 

    ФБР ДТП Питтсбург Пенсильвания
    Pitsburqda avtomobil FTB binasının hasarına çırpılıb

    Последние новости

    14:59

    В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона

    Происшествия
    14:51

    Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    14:43

    Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФ

    Другие страны
    14:41

    В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    14:29

    Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и Азербайджана

    Энергетика
    14:28
    Фото

    В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем году

    Внутренняя политика
    14:25

    ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей Газы

    Другие страны
    14:23

    КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТД

    Энергетика
    14:22

    Узбекистан и Исламский банк развития обсудили расширение сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей