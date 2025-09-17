Pitsburqda avtomobil FTB binasının hasarına çırpılıb
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 14:28
Pitsburqda (Pensilvaniya ştatı, ABŞ) avtomobil Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) binasının hasarına çırpılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABC News" telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, avtomobil mühafizə kabinəsinin yaxınlığındakı metal darvazaya çırpılıb. Bunun qəsdən edilib-edilmədiyi hələ məlum deyil.
