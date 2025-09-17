İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Pitsburqda avtomobil FTB binasının hasarına çırpılıb

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 14:28
    Pitsburqda avtomobil FTB binasının hasarına çırpılıb

    Pitsburqda (Pensilvaniya ştatı, ABŞ) avtomobil Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) binasının hasarına çırpılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABC News" telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, avtomobil mühafizə kabinəsinin yaxınlığındakı metal darvazaya çırpılıb. Bunun qəsdən edilib-edilmədiyi hələ məlum deyil.

    ABŞ FTB avtomobil
    В Питтсбурге автомобиль врезался в ограждение здания ФБР

    Son xəbərlər

    14:58

    Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin iclasında vəkilliyə qəbulla bağlı məsələyə baxılıb

    Hadisə
    14:55

    Kreml: Aİ Rusiyaya qarşı düşmən mövqeni davam etdirməkdədir

    Digər ölkələr
    14:50

    Gələn həftə Bakıda 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu başlayır

    Biznes
    14:43

    İsrail Qəzza sakinlərinin təxliyəsi üçün əlavə dəhliz açıb

    Digər ölkələr
    14:41

    Bakıda BOK-un təsis olunması ilə bağlı "Olimpiya günü" tədbiri keçiriləcək

    Fərdi
    14:35

    "KazMunayQaz" BTC ilə neft ixracını bərpa edib

    Energetika
    14:31

    Naxçıvanda 5 yaşlı uşaq eyvandan yıxılıb

    Hadisə
    14:28

    Azərbaycan klubu yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    14:28

    Pitsburqda avtomobil FTB binasının hasarına çırpılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti