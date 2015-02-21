В первый день переговоров между США и Ираном консультации продолжались более семи часов

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ /. В Женеве завершились переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Об этом сообщает агентство ИРНА.

Двусторонние консультации, которые продожались в пятницу более 7,5 часов с небольшим перерывом, проходили на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств - заместителя министра иностранных дел ИРИ Аббаса Арагчи и заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Во встрече принимала участие заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Хельга Шмид. Завтра эти консультации продолжатся в прежнем составе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению агентства, нынешний раунд переговоров продлится четыре дня. 22-23 февраля к переговорщикам присоединятся госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. 22 февраля начнутся полноформатные переговоры Ирана и делегаций стран "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), которые, возможно, продлятся до 23 февраля.