В Перу в чемодане нашли сожженное тело журналиста

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Расчлененное и сожженное тело перуанского журналиста найдено внутри чемодана, оставленного неизвестными в районе к северу от столицы страны Лимы.
Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил полиция Перу.
Пятидесятипятилетний Хосе Яктайо пропал без вести в минувшую субботу, пока причины его похищения и убийства не установлены, отмечает мексиканский портал Excelsior.
Последние 12 лет Яктайо работал продюсером в независимой телекомпании. Его убийство вызвало протестную реакцию среди журналистского сообщества Перу.
Он стал первым журналистом, убитым в южноамериканской стране в текущем году.
News DepartmentАвтор новости
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